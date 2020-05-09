أستاذ أمراض صدرية: العلاج بالخلايا الجذعية ليس له دور مع كورونا الآن

قال الدكتور أحمد حجاب أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية بجامعة كيو باليابان، إن العلاج بالخلايا الجذعية، حتى الآن، ليس له دور كبير في علاج فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن الخلايا الجذعية، عبارة عن خلايا قادرة على التحول من خلية إلى خلية أخرى، ودورها الأساسي عند وجود جرح أو مرض في عضو من أعضاء الجسم، تتحور وتحاول تجديد الخلية الميتة بسبب المرض، وهو ما نحتاجه في كورونا لمعالجة الرئة.

وأضاف حجاب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الأولى المصرية، أن مرض فيروس كورونا يسبب الوفاة، لأن الفيروس عندما يدخل الرئة، يبدأ في تدمير الجهاز التنفسي العلوي، ثم ينزل على الجهاز التنفسي السفلي، ويبدأ الجسم في المقاومة بالخلايا المناعية بشدة، حتى يحدث رد فعل مبالغ فيه من الجسم، يؤدي إلى الرئة تمتلئ بالخلايا والسوائل، وهو ما يسبب الوفاة.

وتابع: أنه يجب أن ننقذ المريض قبل أن يصل لمرحلة احتياجه لجهاز التنفس الصناعي، عن طريق إعطائه دواء أو تطعيم يمنع تطور الفيروس، قبل أن يصل لهذه المرحلة، وفي حالة وصوله لهذه المرحلة، يكون بالفعل دمرت نصف الرئة، ويوضع على جهاز تنفس صناعي، على أمل أن الخلايا الجذعية تبدأ في تصليح الرئة تدريجيا، خلال الفترة الموضوع بها على الجهاز.