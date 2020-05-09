بعد 15 حلقة.. ناقدة عن "سكر زيادة": فكرة بمليون جنيه لكن الكتابة ضعيفة

تجربة درامية مختلفة تجمع نجمات لهن تاريخهن الفني، تحت عنوان "سكر زيادة"، ومع مرر الحلقات بدأت تتضح الصورة خاصة بعد مرور نصف أحداث المسلسل الذي رصد المجلس الأعلى للإعلام، العديد من الملاحظات عليه، فضلا عن اللبس الناتج عن السيناريو.

وكانت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 6 ملاحظات بمسلسل "سكر زيادة"، في الأسبوع الأول لعرضه خلال شهر رمضان، بواقع 3 ملاحظات تتعلق بتشويه صورة المرأة وإهانتها، ثم 3 ملاحظات لمعايير الرصد "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، إيحاءات جنسية، والتدخين".

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، إن الجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي "فكرة بمليون جنيه"، فالجمع بين نجمتين بهذا التاريخ الفني شيء جيد، لكن كانت المشكلة الوحيدة ماذا ستقدمان؟، متابعة: "للأسف لم يجر الاستفادة بالجمع بين الاثنين، رغم إن فكرة الجمع بين الاثنين لعمل مسلسل عائلي، فكرة لطيفة، ولكن الكتابة ضعيفة، رغم أن تيمة الاضطرار للعيش مع شخص غريب في منزل واحد هي تيمة معروفة ومن شأنها صنع "مليون موقف كوميدي"، لكن كانت المشكلة الأولى في زيادة عدد الأفراد من شخصين إلى 4، وهي الزيادة التي لم أجد مبررا لها".

أما المشكلة الثانية التي تطرقت لها الناقدة كانت "الكاتبة عن طريق ورشة" وكأن كل شخص يكتب صفحتين ويذهب ومن يستكمل الكتابة بعده لا ينظر ما كتب قبله فيخلق أحداثا من عدم أو يلغي أخرى تماما، وهو ما ظهر في وجود ابن ثم اختفائه مما قطع الصلة بين الشخصيات والجمهور.

وانتقدت خيرالله، ما وصفته بأنه "الأسلوب الهزلي المستخف بعقل المشاهد من خلال العنف"، قائلة: "ما المضحك في ضرب سيدتين كبيرتين على يد شاب؟.. مينفعش تتطلع 2 ستات حتى لو متوسطي العمر ويدخل عليهم راجل يلطش فيهم يوقعهم .. هل ده يخش في بند الكوميديا؟ عمرها ما حصلت"، وذلك في تعليقها على مشهد ضرب أحمد السقا، لنبيلة عبيد ونادية الجندي، الذي من المفترض أن يكون كوميديا.

مسلسل سكر زيادة

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.