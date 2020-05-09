الأورمان توزع 2600 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بالبحيرة

أعلن عادل درغام، مدير فرع أورمان بمحافظة البحيرة، أن الجمعية قامت بتوزيع 2600 كرتونة مواد غذائية لدعم أسر العمالة غير المنتظمة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمراكز بدر وكوم حمادة وأبوحمص والرحمانية وحوش عيسى وأبو المطامير، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن 7 آلاف كرتونة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.