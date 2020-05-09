2 في الصندوق الحلقة 19: شوقي وزكي يستعدان للهرب للخارج واختطاف والدهما

حالة حزن تسيطر على رسمية "انتصار" في الحلقة الـ19 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وذلك بعد اختفاء زوجها الدوعكي "صلاح عبدالله" ونجليها شوقة "حمدي الميرغني" وزيكا "أوس أوس" في الحلقة السابقة دون معرفة السبب.

وتزداد الإثارة بعدما يتقمص أفراد عصابة المعلم فودة "طارق راتب"، دور أفراد الشرطة، ويقتحمون منزل الدوعكي، للبحث عن المخدرات التي هرب بها شوقة وزيكا، في سيارة القمامة أثناء الحلقة السابقة.

ويحاول شوقي وزكي، الاتصال بوالدتهما رسمية، للاطمئنان عليها وإخبارها أنّهما بخير، إلا أنّهما لن يستطيعا العودة إلى المنزل في الوقت الحالي، لأنّ ذلك يُشكّل خطرًا عليهما، لتخبرهما بأنّ والدهما مختف منذ أن هربا من المنزل، وأنّ أفرادًا من الشرطة استولت على الأكياس التي قاما بإخفائها سابقًا.

وأثناء التحقيقات التي يُجريها رئيس دولة زامبيزي الافتراضية عبده ممادو "بيومي فؤاد"، للبحث عن ابنيه، يقوم بتعذيب "الدوعكي" بحرمانه من الطعام والشراب والنوم، إلا أنّ الأخير يُصر على موقفه بأنّ شوقي وزكي من صلبه، ليأمر "ممادو" بالاستمرار في تعذيبه حتى يعترف، ثم يعرض عليه مبلغ 100 ألف دولار مقابل الاعتراف على مكانهما لكنه ينفي علمه بذلك.

وبعدما تضيق الأمور بشوقي وزكي، يقررا الذهاب إلى الراقصة سونيا "رحاب الجمل"، ويعرضا عليها أن يعملا معها في الملهى الليلي الذي تعمل به، كما يطلبا منها أن توفر لهما مسكنًا مؤقتًا لحين تحسن أمورهما.

ويطلب أنيس مدير فرقة الراقصة سونيا، والذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي، من زيكا وشوقة، أن يُحضرا جوازات السفر الخاصة بهما ليرافقا سونيا في رحلتها إلى حفل المغرب، ليفكرا في تزوير الجوازات ليستطيعا المرور من المطار بسلام، ويستعينا بابن عمة والدتهما درديري "خالد نجيب"، ليحضر الجوازات لهما مقابل 2000 جنيه للجواز الواحد.

وتنتهي أحداث الحلقة بزيارة مفاجئة من عائلة عباسي "محمود البزاوي" نائب الزعيم عبده ممادو بمقر الحكم، ليقترحا عليه أنّ هذه الفرصة المناسبة لينقلب على حكم ممادو.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.