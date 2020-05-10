الشرقية تتربع على عرش القمح.. تعرف على أبرز ملامح الإنتاج في 10 نقاط

ما زالت الأرقام تثبت بشرى ريادة محافظة الشرقية في زراعة وتوريد القمح بين المحافظات، حيث إن المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية، حسب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وهذه أبرز ملامح زراعة وإنتاج القمح حتى الآن.

1- مساحة الرقعة الزراعية والتي تصل إلى 880 ألفا و670 فدانا.

2- إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و822 فدانا.

3- تم حصاد 330 ألفا و450 فدانا حتى الآن

4 - إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 462 ألفا و206 أطنان و19 كيلو قمح

5 - بلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 435 ألفا و856 طنا و10 كيلو قمح.

6 - 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية لاستقبال الكميات التي يتم توريدها

7 - تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الاقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

8 - يستخدم المزارعون أصناف عالية الإنتاج في زراعة القمح مثل مصر 1، مصر 2، سدس 14، جميز 12، جيزة 171" ويستخدمون طرق زراعية مختلفة (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة).

9 - آلاف الأفدنة منزرعة على مصاطب بالمركز للمساهمة توفير كميات التقاوي المستخدمة وتوفير كميات كبيرة من المياه وزيادة إنتاجية الفدان .

10 - بدأ موسم الحصاد 14 أبريل الماضي. وتزيد المساحة هذا العام عن السنة الماضية بـ27 فدانا.