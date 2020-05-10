بعد تطبيق الحظر الكلي.. مصري بالكويت: الكل ملتزم والقرار مهم

بعد نحو شهرين من ظهور فيروس كورونا في البلاد، أعلنت الكويت، أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءا من الأحد المقبل، في محاولة لكبح انتشار الفيروس المستجد، وذلك بناء على توجيه السلطات الصحية هناك.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من الأحد الموافق 10 مايو 2020 في الرابعة عصرا، وحتى 30 مايو 2020، ومن قبل أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208.

الحظر في دولة الكويت بدأ حظرًا جزئيًا في مارس الماضي ومنذ ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، كان يبدأ من الخامسة عصرًا حتى السادسة صباحا كل يوم، وبحسب رواية سليم البدوي، أحد أفراد الجالية المصرية بالكويت لـ"الوطن" كان الجميع يلتزم بالحظر ومع دخول شهر رمضان تغيرت مواعيد الحظر ليبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة صباحا كل يوم.

سليم: الكل ملتزم بالحظر.. والكويتي المخالف يتم تغريمه والوافد يتم إبعاده

"الكل هنا بيلتزم بالحظر ومنقدرش نخرج من البيت بمجرد بدء معاد الحظر"، هكذا وصف المصري الذي يعمل معلما في إحدى مدارس مدينة صباح الأحمد التابعة لمحافظة الأحمدي منذ عام 2007، التزام المواطنين بقرارات حظر التجوال لمنع انتشار الفيروس المستجد، "الكويتي بيتاخد غرامة ولو وافد بيتم إبعاده لو خالف القرارات فورًا".

القرارات الجديدة التي تقضي بتطبيق الحظر الكلي على المواطنين، والمقرر بدء العمل بها من الأحد المقبل، تلزم المواطنين بمراعاة التباعد الجسدي، وتغطية الأنف والفم بالكمامة مع عدم إجازة المشي في خارج هذه الأوقات بما في ذلك داخل المناطق السكنية، استقبلها المصري المقيم بالكويت بقوله، "رغم إن الحظر الكلي قد يضر بعض أصحاب المهن لكن مفيد لسلامة الجميع عشان احتواء الفيروس ونعدي الأزمة بسرعة على خير".