أديب عن تفقد مدبولي المطار: البلد بتجهز بدري لعودة الحياة لطبيعتها

علق الإعلامي عمرو أديب، على متابعة رئيس الوزراء المشروعات ومصانع الكمامات، في جولته التفقدية أمس السبت.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": "عندنا شيء مشرف جدًا في الكمامات والأطقم الطبية، لو في مميزات لكورونا هو الاهتمام المضاعف بقطاع الصحة، تطوير المستشفيات والاهتمام بها ".

كما علق أيضًا، على زيارة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لمطار القاهرة الدولي، قائلًا: "عشان تفتح لازم تفتح صح، المطار عامل الإجراءات الدولية، البلد بتجهز بدري للفتح، زي ما جهزت بدري لكورونا ".

وأشار إلى أن حديث العالم اليوم في العالم بالنسبة للمطارات أصبح منصبًا على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس بدلًا من الإرهاب: "هذه الدولة بتجهز عشان تفتح اقتصاديا، عشان عارفة إن عندها مليارات من السياحة وقناة السويس وتصدير سلع معينة ومصانع وكل ده توقف فجأة، لذلك هذه الدولة بتزق رئيس الوزراء بيزق جامد، الفترة القادمة ميهمنيش اسمك ولا عنوانك يهمني الإنسان حدوتة مصرية يعني إيه أخبار كورونا والإجراءات، لو المطارات جاهزة نجيلك لو مش جاهزة نروح اليونان وأسبانيا وباريس وإسرائيل".

وشدد على أن هناك خطة كاملة ستظهر خلال الأيام المقبلة اطلع عليها لكل الأماكن في مصر: "مصر عاملة شيء مبهر، كيف تفتح أخرى، المهم التطبيق لأن الفرق بينه وبين النظرية زي السماء والأرض".