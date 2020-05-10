أديب عن مواجهة كورونا: المسألة مالهاش علاقة بالرئيس.. التزموا

استنكر الإعلامي عمرو أديب، شائعة إصابة 60 موظفًا ببنك القاهرة، بفيروس كورونا.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": "النهاردة طلعوا إشاعة إن بنك القاهرة في شارع محمد فريد موظفيه كلهم كورونا، أولا بنك القاهرة مفيش في الشارع ده ثانيًا في حالتين قبل كده أصيبوا وقفلوه عشان يعقموه".

وأضاف: "في حيوان قال الستين أصيبوا بالفيروس، كل موظفي الفرع، ده لو كورونا اتعمل بفليت مع واحد مش هيصيب كل الموظفين".

وشدد أديب، على ضرورة الالتزام والتعاون من أجل مواجهة فيروس كورونا "لأن ده أكل عيش"، ومن أجل تسهيل الفتح لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي: "لما بروح أشتري كنافة لو لقتهم عاملين الإجراءات بشتري، المسألة ملهاش علاقة بالرئيس ورئيس الوزراء لها علاقة بكم انتو".