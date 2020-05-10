شقيق جديد وفلاشة سرية.. في الحلقة 17 من مسلسل ولاد إمبابة

شقيق جديد يظهر لأولاد "إمبابة" شيرين سيف النصر، وهو "مراد" أحمد منير، دكتور الإشعاعات النووية، لينضم إلى "زمارة" مصطفى أبو سريع، و"عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، قي الحلقة السابعة عشر من مسسلسل ولاد إمبابة.

وتسعى جهات أجنبية لعدم إقامة إحدى المؤتمرات التي تتعلق بتخصص الشقيق الجديد، فيما ترك "مراد" مع والدته، "فلاشة" يضع عليها أبحاث هامة في مجال الإشعاعات النووية، وأئتمنها عليها وشدد على سرية الأمر.

فيما اختطفت إحدى العصابات "زمارة"، بهدف تهديد "مراد"، لاسترجاع الفلاشة الهامة، بينما ظن الأخير أنه فعل كيدي من "إبراهيم بلاميطة" أحد منافسيه في الغناء الشعبي.

وتدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.