صور.. كريم العمري يكشف كواليس دوره بـ"الاختيار": قدمت حاجة للتاريخ

ممثل شاب وسيم، ظهر في الحلقات الأولى لمسلسل الاختيار، جسّد خلاله دور ضابط صاعقة في القوات المسلحة المصرية، ونجح في إقناع الجميع بأنّه ضابط صاعقة حقيقي، بفضل لياقته البدنية والكاريزما التي تمتّع بها، هو الفنان كريم العمري.

جسّد العمري في المسلسل، دور الضابط الذي استقبل الشهيد أحمد منسي فور ذهابه لسيناء، وهي شخصية حقيقية وليست من وحي خيال المؤلف، حسب ما قال الفنان في حواره مع "الوطن"، وإلى نص الحوار..

شخصية كريم العمري الحقيقية بطل من أبطال الصاعقة المصرية

وقال الفنان كريم العمري إنّه يجسد دور بطل من أبطال الصاعقة المصرية، وأقدم ضابط خدم في سيناء، وهو من استقبل الشهيد منسي حين ذهب لسيناء، وكان أكثر شخص يعرف خبايا سيناء وله أعمال بطولية لا تُحصى: "كان قلبه ميت وشجاعته لا يتخيلها شخص، ولما سمعنا العمليات والمهام اللي كان بينفذها عرفنا إنه راجل من نوع تاني خالص".

وتابع العمري حديثه عن الشخصية التي يجسدها بـ"الاختيار"، قائلا إنّه من الأبطال الحقيقيين ومعروف لضباط القوات المسلحة المصرية، خاصة من خدم في سيناء يعرفونه بالاسم، كاشفا عن أنّه نال شرف لقاءه شخصيا ونال شرف تجسيد دوره بالمسلسل: "كنت أعرفه واسمع عنه من زمان، لكن مقابلته كانت حاجة تانية، وبوجه تحية ليه وتحية لكل أبطالنا وشهدائنا".

ترشيح كريم العمري لدور النقيب هشام

وكشف العمري عن أنّه ترشح للدور عن طريق الأستاذ خيري سالم المسؤول عن تسكين الأدوار، والمخرج المنفذ للمسلسل، موضحا أنّ الترشيحات وتسكين الأدوار يعتمد على مستوى الممثل والمواصفات الجسدية والشكلية التي تليق وتتناسب مع الشخصية الحقيقية في الواقع، إضافة إلى أنّه يجب أن يكون ممثلا جيدا جدا ليشارك في عمل كبير مثل مسلسل الاختيار.

وأشار العمري إلى أنّ الذي جسّد شخصية الإرهابي شعرنا به كأنّه إرهابي بالفعل، وشخصية الضابط شعرنا به ضابطا بالفعل: "معظم الشخصيات كانت مناسبة للممثلين اللي جسدوها، وتسكين الممثلين للأدوار كان ناجح جدا لأنه مكانش بمجاملات أو وسايط، وكان الاختيار بيتم على أساس الشكل والمواصفات الخاصة بالشخصية".

الفنان كريم العمري ضابط طيار سابق

وتحدث كريم العمري عن تأهيله للشخصية، كاشفا عن أنّه لم يستغرق وقتا طويلا لأنه يعيش بنظام غذائي صحي يومي مستمر، إضافة لبرنامج رياضي قاس ينتهجه للحفاظ على لياقته البدنية، ما ساعده كثيرا في أداء هذا الدور.

وأشار العمري إلى أنّ لديه خلفية عسكرية أهّلته وسهّلت عليه مهمة الدور الذي يجسده: "كنت ضابط طيار في الجيش ود خلاني عايش الحالة وحاسس بالشهداء وعارف يعني إيه زميلي في الجيش ويعني إيه عسكري، ده خلاني مجمع وجوا الموضوع".

ولفت العمري إلى أنّ التدريبات الخاصة الوحيدة التي تلقاها، كانت بشأن النزول من على سطح المنشأت في وقت مشاهد الاقتحامات، خاصة أنّ الفنانين جسدوا المشاهد الصعبة بأنفسهم دون دوبلير، موجّها الشكر للرائد بالمعاش محمد طارق الوديع الذي دربه على النزول من الدور الثالث بالحبل في وقت قياسي.

وعن سبب تركه للقوات المسلحة المصرية، أوضح العمري أنّه خرج من الخدمة لظروف صحية، بعدها اتجه للتمثيل، مؤكدا أنّ القوات المسلحة المصرية هي بيته وهويته وانتماءه الأول: "لسّا بيتي ولسّا زمايلي أكتر داعمين ليا وأكتر ناس في ضهري، وهما أهلي واخواتي وضهري وسندي، وأتمنى الناس تحس بجزء بسيط من اللي بيعملوه للبلد، لأني لما كنت واحد منهم كنت بتمنى يتم تقديرنا، أو على الأقل الناس تبقى فاهمة إحنا بنعمل ايه، وبوجه ليهم كل التحية والشكر، دول الناس اللي بنتمي ليهم قبل كده ودلوقتي".

كلاكيت أول مرة تمثيل مع أمير كرارة وبيتر ميمي

وأضاف العمري أنّ صداقة تربطه بالفنان أمير كرارة منذ سنوات: "صاحبي من زمان ومتربيين مع بعض وأعرفه من فترة طويلة، ومن أول يوم عرفته فيه لحد النهارده بعد ما بقى من نجوم مصر الأوائل وهو زي ماهو متغيرش، هي نفس جدعنته وطيبته وهزاره ومفيش ذرة اتغيرت فيه، التواضع والأخلاق وخفة الدم زي ما هي".

وتابع العمري: "أمير وإحنا بنصور المشاهد الصعبة كنا برا التصوير كنت بضحك وبنهزر، كانوا عاوزين يخففوا على الناس لأننا كنا مشدودين، وعشان نخفف على بعض كنا بنحاول نهزر، روح اللوكيشن كانت حلوة جدا، وكل الناس في اللوكيشن أصحاب وعارفين بعض وشغالين مع بعض كتير قبل كده، وكنت أنا اللي أول مرة اشتغل معاهم ومحستش إني غريب لأن كله بيساعد وبيقدم الدعم وبيشيل أي ضغوط وعبء وشد عصبي ومجهود".

وأكد العمري أنّ العمل مع الفنان أمير كرارة متعة لا يعرفها إلا من عمل معه، وهو إنسان محترم ومتواضع ويحب مساعدة الآخرين ويعلي أداء من يشاركه بالتمثيل ولا يعتمد على نفسه فقط: "عاوز ينجّح كل اللي معاه، واداني ملاحظات لتحسين مستوايا وقالي على أخطاء مكنتش واخد بالي منها، ممثل جواه أبيض ونقي بالشكل ده ربنا يباركله".

أما عن المخرج بيتر ميمي فقال العمري: "لو اتكلمنا عليه محتاجين وقت كبير.. هو إنسان محترف وبسيط جدا وفي عز شدة الشغل بيهزر وميحسسش حد بالضغط رغم إننا شوفنا أيام صعبة، لكن بيتر ميمي شاف العبء الأكبر وكان على كتفه مسؤولية كبيرة، وهو من أحسن المخرجين اللي اشتغلت معاهم".

وتابع: "محستش إن ده لوكيشن بيتر ميمي، كأني بروح لوكيشن حد صاحبي من كتر الطيبة والجدعنة والهزار مع الناس كلها، وفي نفس الوقت الشغل بيتم في أسرع وقت وبأحسن طريقة، استمتعت في الشغل معاه".

وأشار العمري إلى أنّه أنهى تصوير مشاهده، وأصعب مشاهده في المسلسل كان ترقية الشهيد أحمد منسي من رائد لمقدم: "أمير كرارة لما لبس رتبة المقدم وعلق لافتة مقدم أحمد صابر منسي، أنا وقتها شوفت الشهيد منسي قدامي مشفتوش أمير كرارة، أول ما شوفت الاسم بالرتبة بالشارات مقدرتش أمسك نفسي وعيني دمعت ومقدرتش أعمل المشهد بسهولة من كتر تأثري وعدته تاني.. كان أصعب حاجة ليا في التصوير".

دوري في "الاختيار" حاجة للتاريخ

وعن تجربته بمسلسل الاختيار بشكل عام، خاصة بعد إنهاء تصوير مشاهده، قال العمري: "كانت فترة صعبة لكن كنت مستمتع ومكنش حاسس بتعب، لأني كنت بقدم حاجة للتاريخ وفن كنت بحلم أقدمه، ولما شوفنا رد فعل الناس من أول حلقة وتفاعل الناس معانا، خلا معنوايتنا في السماء أكتر ما كنا وكملنا تصوير بمعنويات عالية جدا، وحسينا إن ربنا جزانا خير على تعبنا".

وأضاف العمري: "نجاحي في الاختيار مش بشوفه نجاح ليا كممثل، رغم إني عملت دور الضابط بشكل واقعي بدرجة غريبة، والأستاذ شريف منير قابلته وقال إنه معجب بيّا من أول مشهد، بس أنا واخد نجاحي برؤية كريم الضابط اللي كان طيار في الجيش، أخيرا شوفت ضباط الجيش بيتقدروا والشهداء والأسر والعساكر بيتقدروا، ده بجد اللي يفرح جدا إننا بنساعد نعدل الميزان، زي الجيش الأبيض والدكتور بدأ ياخد حقه مؤخرا".

ولفت إلى أنّ الكفة بدأت تتعدل: "عاوزين المهن المحترمة تاخد حقها بجد، اللي باسطني إني كنت جزء من الجيش وبتمنى حد يحس بينا، أنا بتفرج على المسلسل من خلفيتي العسكرية مش كممثل، ونجاح المسلسل بالنسبة لي إني كنت فرد من أفرد المؤسسة العسكرية".

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك الفنان كريم العمري في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية أبرزها فيلم "الممر"، ومسلسل "الزوجة 18، نصيبي وقسمتك 2، 3، لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال الفنية.