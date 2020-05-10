المستشفيات الجامعية: الدول التي طبقت حظرا كاملا لم تسيطر على كورونا

استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، جهود وزارة التعليم العالي في المجال الصحي بشكل عام، وملف منع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا بشكل خاص، قائلا إنّ الوزارة تمتلك 113 مستشفى جامعي بواقع 35 ألف سرير، ونسبة تقديم خدمة للمستوى الثالث تزيد عن 96%، وعدد من يتردد على العيادات الخارجية 20 مليون شخص سنويا، وتجرى مليون عملية سنويا، و30 ألف فحص معملي.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا شيء غير طبيعي، مؤكدا أنّ هذا الارتفاع ليس خارج حسابات الدولة لكنه غير مريح، كما أنّ زيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة ليست مسألة سهلة لتقريرها لأن هناك الكثير من المعايير.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إلى أنّ الدول التي فرضت حظر كلي للتجوال فشلت عند إعادة فتح الدولة، وسجلت إصابات مرة أخرى، مؤكدا أنّ الأمور لا تدار وفق وجهات النظر أو ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي.