كورونا حول العالم: الفيروس يعود لـ"مسقط رأسه" وعلاج جديد مٌبشر

ترصد "الوطن" آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم، في السطور التالية، حيث عاد الفيروس مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، فيما سجلت كوريا الجنوبية 34 إصابة جديدة بسبب ملهى ليلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

- الصين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان منذ 3 أبريل

- كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة جديدة لفيروس كورونا وهي أعلى نسبة منذ شهر

- وضع أنتوني فوسي واثنين آخرين من أعضاء فريق العمل في البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أنفسهم في الحجر الذاتي

- تسريب: الرئيس السابق باراك أوباما وصف تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا بأنه "فوضوي" في مؤتمر عبر الهاتف مع الأعضاء السابقين في إدارته

- تستعد فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لتخفيف عمليات الغلق من يوم الاثنين

- المملكة المتحدة ترسل عشرات الآلاف من اختبارات فيروس كورونا للكشف عليها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في المختبر

- من المقرر أن تطلق الحكومة في إنجلترا نظام إنذار من أجل تعقب فيروس كوروناسيقوم النظام بتصنيف مستوى التهديد من فيروس كورونا على مقياس من واحد إلى خمسة وسيتم تعديله وفقا للبيانات.

- دراسة: مرضى فيروس كورونا الذين تناولوا دواء حرقة المعدة الفاموتيدين أقل عرضة للوفاة

- فيروس كورونا في السويد: كيف تبدو الحياة في دولة لم تفرض الحظر

- في اليابان أسفر الوباء عن تفشي التنمر والنبذ