مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في مشاجرة لخلاف على حد أرض زراعية بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الخزندارية دائرة مركز طهطا بسوهاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبين أن سببها خلاف على حد فاصل أرض زراعية، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد، اندلاع مشاجرة بالرصاص بقرية الخزندارية شرق، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركزي، تم الدفع بـ تشكيلات من الأمن المركزي.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية مصرع حسين حسن محمود، 39 عاما عامل، إثر إصابته بطلق ناري، وأصيب كل من شقيقه إبراهيم حسن، 30 عاما عامل بطلق ناري بالفخد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته، ياسر رشاد محمود، بطلق باليد اليسرى أدى بتر أحد الأصابع، وشخص ثالث مصاب بطلق ناري بالقدم.

تبين أن سبب المشاجرة خلاف على حد فاصل أرض زراعية بين الطرفين، وتمت السيطرة علي المشاجرة، وتم تعيين لخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة لمراقبة الحالة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.