محافظ الشرقية يُتابع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بديرب نجم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال إنشاء محطة معالجة ديرب نجم والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3 في اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 157مليون و338 ألف جنيه لتساهم وبشكل كبير في توفير صرف صحي آمن وسليم لـ12 قرية بمركز ومدينة ديرب نجم وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 96 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و136 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 31 محطة معالجة و197 محطة رفع بالإضافة لخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وصرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة ديرب نجم بتكلفة إجمالية بلغت 157 مليون و 338 ألف جنيه لتعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3 في اليوم وتخدم قرى (أبوعيد – صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضي - كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبه فردان أبو هاشم - إكوة - كفر الباشا - عزبة أبو غربية) بمركز ومدينة ديرب نجم، وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة تخطت 73% ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول المشروع الخدمة خلال العام الجاري.