غدا.. صرف المعاشات ومنحة العمالة للمتخلفين بمكاتب البريد

قال محمد حمدي أحمد، مدير عام منطقة وسط وشمال القاهرة بهيئة البريد، إنّ المرحلة الرابعة لصرف المعاشات اليوم للفئة التي تبدأ من 3 آلاف جنيه فيما أعلى، موضحا أنّ هيئة البريد استمرت من خلال 4 آلاف مكتب بريد وأكثر من 600 مدرسة بصرف المعاشات على 4 مراحل والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ المرحلة الأولى تم صرف المعاش لمن يتقاضى معاش حتى 1000 جنيه لمدة يومين، ثم أعقبها لمن يتقاضى معاش حتى 2000 جنيه لمدة يومين، ثم لمن يتقاضى معاش حتى 3000 جنيه لمدة يومين وانتهت أمس، وبدأت اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة لمن يتقاضى معاش أعلى من 3000 جنيه.

وأشار مدير عام منطقة وسط وشمال القاهرة بهيئة البريد، إلى أنّه اعتبارا من باكر سيستمر الصرف المعاشات للمتخلفين، إضافة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أنّ هيئة البريد أقرت عدة إجراءات احترازية، بينها ترك مسافات بين المتعاملين بواقع مترا، ووضع ملصقات داخل المكاتب البريدية، وارتداء المترددين الكمامات والقفازات وتطهير المكاتب البريدية واستخدام المطهر للعملاء عند الدخول لمكتب الخدمات البريدية.

وأكد أنّ الهيئة وضعت العديد من التسهيلات للعملاء، بينها الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM للحد من التزاحم كنوع من الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنّ جميع الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية داخل مكاتب البريد تعمل بكفاءة عالية.