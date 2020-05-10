إخلاء سبيل صديقي عمر جابر بكفالة 40 ألف جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم، قبول الاستئناف المقدم من صديقي اللاعب عمر جابر، على استمرار حبسهما 15 يوما، وأمرت بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية التي يواجهان فيها اتهامات بتهديد عمر جابر بالقتل وخطف أطفاله لرفضه سداد مبالغ مالية لهما، وذلك بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

يشار إلى أن قاضي المعارضات أمر، أمس، بتجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما، إلا أنهما تقدما باستئناف على القرار، نظرته غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العجوزة، وأخلت سبيلهما بكفالة مالية.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، بعدما تلقت تحريات الشرطة والتي أكدت ما جاء بالبلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، دفاع اللاعب عمر جابر، من حيث قيام المتهمين بتهديد الأخير بالقتل هو وزوجته وشقيقه، وخطف أطفاله لرفضه منحهم مبالغ مالية قدرت بنحو 13 مليون جنيه.

وقال مصدر قضائي، إن إخلاء السبيل على ذمة القضية لا يعني انتهاء القضية أو براءة المتهمين، مؤكدا أن النيابة قد تأمر بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات فيها بشكل كامل وجمع كافة الأدلة الفنية والقولية في القضية.