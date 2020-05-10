في مذكرة رسمية.. "أطباء الدقهلية" تطالب بإحالة عجينة إلى "القيم"

تقدم الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء في محافظة الدقهلية، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب يطالبه فيها بإحالة إلهامي عجينه، عضو المجلس عن دائرة بلقاس للجنة القيم، على خلفية ما بدر منه تجاه المستشفى.

وقال الشحات في نص المذكرة: "حديث وتهجم النائب على الأطباء دون وعي بطبيعة عمل الأطباء مخالفا ما تنص عليه نصوص الدستور وأحكام القانون، تاركا لنفسه العنان بالتوغل على السلطة التنفيذية، متجرنا بغير سلطة إلا من سلطة الغوغاء مصطحبا معه أناس من الشارع متهجما على مستشفى شربين العام، يتطلب أن يرفع الأمر إلى لجنة القيم بمجلس النواب".

وأضاف: "النائب دخل مستشفى شربين العام لكي يعاقب ويسأل ويتطاول بعلو صوته على أطباء هم في أمس الحاجة لما يعانونهم يوميا من اهتراء في المنظومة الصحية، التي تهدف الدولة إلى إصلاحها".

وأكمل: "على الرغم من الدعم الدائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة المؤسسات وخصوصا المؤسسات الصحية في هذه المرحلة، إلا أن اليوم هناك معركة من نوع آخر معركة فيها العدو قاهر بطبيعته فتاك بغير إرادته لا يقف أمامه إلا رجال وبحق يستحقون تلك المقولة (تحية للرجال)، هؤلاء الرجال الأطباء العظام الذين يداوون المرضى من أمراضهم العادية ويتناوبون مع زملائهم للوقوف بجانب مرضى فيروس كوفيد 19 وخدمتهم" .

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".