مجلس "أطباء مصر" يقرر مقاضاة "عجينة": انتهك حرمة المرضى

رفض مجلس نقابة أطباء مصر، ما وصفه باقتحام عضو مجلس النواب إلهامي عجينة مستشفى شربين في محافظة الدقهلية، بـ"صحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية".

وأشار مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان صادر عنه، إلى أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية، سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب، مضيفا: "كل الدعم للأطباء ضد كل أشكال التعسف".

وأضاف المجلس: "النائب قام بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي على حرمة المرضي وتصوير للملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا".

وأكمل: "كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم".

وقدم مجلس النقابة العامة للأطباء، التحية للأطباء لإصرارهم على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم، وخصوصيتهم التي انتهكها النائب، على حد تعبير المجلس.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".