عماد رشاد: أنا محترف تمثيل.. وأعشق تقديم كل الأدوار

قال الفنان عماد رشاد، إن استمرار العمل والتصوير في شهر رمضان، يعد أمرًا صعبًا في الظروف العادية، لكن في ظل تداعيات فيروس كورونا، أصبح الأمر أكثر صعوبة، لأنه من أجل الوقاية والتعقيم المستمر، يحدث ارتباك في المواعيد، وتمتد عملية التصوير لفترات أطول.

وقال "رشاد"، لـ"الوطن"، إنه يشارك في 3 أعمال درامية في رمضان، مازال يصور مشاهده في جميع المسلسلات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، "لدينا كل الاحتياطات الكاملة داخل اللوكيشن، مع الحفاظ على التباعد بين الجميع، وتقليل الأعداد في أماكن التصوير".

وأضاف "رشاد"، أن أدوراه في الأعمال الدرامية الثلاثة، مختلفة عن بعضها البعض، "أجسد دورا كوميديا خفيفا في مسلسل ونحب تاني ليه، ومكتوب بشكل جيد من قِبل المؤلف عمرو محمود ياسين، وأتمنى أن يُعلم مع الناس، كما أظهر كضيف شرف شرير في مسلسل لما كنا صغيرين، كما أعاني من أزمة نفسية في مسلسل جمع سالم.

وقال "رشاد"، أنه من الأفضل أن تكون الأدوار مختلفة عن بعضها البعض، خصوصًا إذا كان الفنان يظهر على الشاشة في أكثر من مسلسل في رمضان، لإثبات مهاراته الفنية، فضلًا عن عدم الإصابة بـ"الملل".

وعن أكثر الأدوار التي يفضل تجسيدها ما بين الكوميديا أو الدراما، قال "رشاد"، أنا محترف أداء وأقوم بتجسيد الشخصيات المكتوبة أمامي على الورق، سواء كانت خفيفة الظل، أو منبع للشر، في النهاية التمثيل شغلتي، ليست نقاوة، لكن احتراف والقدرة على لعب أي دور يُسند لي.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.