الاتصالات: "المسؤول الحكومي المحترف" يهدف لرفع قدرة العاملين بالدولة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الحكومة تهدف لرفع قدرة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يطلع به برنامج "المسؤول الحكومي المحترف".

وأضاف طلعت، خلال كلمته على هامش فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسؤول الحكومي المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أنّ الجهاز الإداري للدولة الآن يلقى تدريبا وتركيزا واهتماما من الحكومة لرفع مستوى قياداته وتعميق مهارتهم وتزويدهم بمهارات العصر الحديث.

وأشار إلى أنّ هناك أمر محمود دفعت للقيام به جائحة كورونا، وهو تنظيم الدورات التدريبية مرتكزة على تقنيات التعليم الرقمي، معقبا: "رب ضارة نافعة"، إذ لجأنا لوسائل التعلم الرقمي لإقامة هذه الدورات وفقًا للاتجاه العالمي في التدريب والتعلم، وسنستمر في الاعتماد على وسائل التدريب الرقمي بعد زوال الجائحة.

وأوضح أنّ الوزارة تتشارك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والأكاديمية الوطنية للتدريب في هذه المبادرة المهمة، التي تؤكد سياسة الدولة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن شكلا وموضوعا، وسهولة ويسر تقديم هذه الخدمات، من خلال الرقمنة وإقامة الحكومة الرقمية، مع رفع كفاءة ومهارات موظفي الدولة.