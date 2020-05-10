جامعة المنيا تعلن ضوابط تسليم الأبحاث حتى 31 مايو

أصدرت جامعة المنيا، اليوم، بيانا، بشأن اعتماد الرسائل البحثية سواء كانت في شكل مقالة، مشروع، بحث مرجعي، وتقييم طلاب سنوات النقل، والمعنيين بالمقررات التي تم تدريسها بالفصل الدراسي الثاني وفقًا للضوابط الاسترشادية، في ضوء ما قرره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 المُنعقدة في 18 أبريل الماضي، بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع المحلي والعالمي، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن الكليات أعلنت عن الرسائل البحثية بمقرراتها الدراسية بمنصة المقررات الإلكترونية بداية من 7 مايو الجاري، على أن تعتبر الفترة من 7 حتى 31 مايو فترة لإعداد الطلاب للرسائل البحثية لكل مقرر منفردًا.

ويتم تسليم الأبحاث إلكترونياً لأعضاء هيئة التدريس وفقا للبريد الإلكتروني المُعلن على الاستمارة البحثية بكل مقرر بمنصة المقررات الإلكترونية اعتبارًا من 1/6/2020 حتى 15/6/2020.

ويُراعى في الرسائل البحثية المقدمة من الطلاب أن يكون الغلاف موحدًا طبقًا للنموذج المرفق.