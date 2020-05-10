العثور على جثتي فتاتين في النيل.. والأمن يفحص بلاغات التغيب

تواصل أجهزة الأمن بسوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على جثتين فتاتين فوق سطح المياه بنهر النيل بمركز جزيرة شندويل، وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم انتشال الجثث، بمعرفة رجال الانقاذ النهري.

وبدأت القوات فى فحص الجثث، بحضور فريق من النيابة وتبين أن الجثة الاولى لفتاة فى العقد الثالث من العمر مكبلة اليدين والقدمين، وفى حالة انتفاخ، وتبين أن الجثة الثانية لفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مكبلة أيضا اليدين والقدمين، ورحجت المعاينة أن الجثث ملقى فى المياه منذ فترة زمنية.

وحضر عدد من سكان ورواد المنطقة، ولم يتمكن أحدا من التعرف على الضحايا حتى الآن. وتواصل القوات جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة عرضهما على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.. بينما كان النيابة تواصل مناظرة الجثث.

شكل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث فريقا من إدارة البحث الجنائى بالمديرية ووحدة مباحث مركز جزيرة شندويل لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات فى فحص بلاغات التغيب، والخطف، وفحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثث، ومناقشة عدد من الشهود، ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.