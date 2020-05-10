بعد ظهور عدة إصابات بكورونا.. عزل 35 منزلا بشارع سيدي حبيب في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمده أسبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، إنه تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.