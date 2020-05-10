بعد وصولنا لأكثر من 9 آلاف.. ما سر زيادة إصابات كورونا؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وعلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه الفترة، معتبرة أن المواطنين يتخالطون بشكل كبير، كما أن الأسر التي تظهر لديها حالات إصابة إيجابية لا تتخذ إجراءات العزل، لافتة إلى أن الوزارة تجري إجراءات تقصي وعزل لمدة 14 يوما "الأسر مش بتلتزم".

وأضافت "زايد" في تصريحات تلفزيونية، لها أنه رغم تصاعد حالات الإصابة، إلا أن الوفيات ثابتة وتقل، وهذا يعني عدم زيادة أعداد الحالات الخطرة، كما يعني أيضا أن المواطنين لم يتخذوا إجراءات التباعد والوقاية والإجراءات الاحترازية والتي تقع مسؤوليتها على كل شخص.

وأكدت أن النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة في العالم والتي استجابت بشكل كبير جدا، بينما استجابة المواطنين للإجراءات ليست بالشكل الكافي وهذا سينعكس على المدى الطويل على الدولة، كما سينعكس على كل فرد وكل أسرة في زيادة الإصابات وعلى الاقتصاد وفرص العمل "أرجو من المواطنين تعملوا اللي عليكم".

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، إننا في ذروة انتشار الفيروس ونحتاج لتكاتف ووعي المواطن وإدراكه لخطورة المرحلة.

وأضاف لـ"الوطن" أن الأعداد في زيادة نظرا لاختراق الحظر من قبل بعض المواطنين والتوسع في تحاليل البي سي آر التي تتم من قبل المواطنين والإسراع في الكشف المبكر عن الفيروس.