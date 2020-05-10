"كل يوم خدمة من البيت"..تعلم تصميم ويب كمحترف في دورة للشباب والرياضة

تسعي وزارة الشباب والرياضة إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقدم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير لايف "كورس مكثف" في تصميم ويب بشكل محترف.

تعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، تفاصيل دورات تدريب تصميم ويب كالمحترفين.

يمكن الحصول على شهادة معتمدة web Designer من وزارة الشباب والرياضة، في أقل وقت، وبمساعدة مدربين محترفين من شركة مايكروسوفت.

الكورس يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية

ويقدم الكورس مجموعة متكاملة من البرامج موزعة على عدد من الساعات المعتمدة، كالآتي:

HTML 15 ساعة.

CSS 15 ساعة.

JavaScript 15 ساعة.

Jquery+Bootstrap 15 ساعة.

15 ساعة عمل حر.

15 ساعة لتصميم مشروع عملي .

وخلال 90 ساعة سوف يكون الطالب قادر على تصمم موقع إلكتروني، وقادر على أن يكون صاحب عمل حر، ويتمكن من الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الشباب ومايكروسوفت .

كيفية التسجيل للحصول على الكورس؟

يمكن الحصول على الكورس من خلال التسجيل من خلال الدخول هنـــــــا.

ويحتاج الراغب إلى استيفاء بعض البيانات، أهمها الاسم بالكامل باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الرقم القومي، ورقم هاتف له حساب واتس آب.

وسيتم التواصل عن الطريق واتس آب

أخر موعد للتسجيل 15 مايو

التدريبات مجانا للشباب من 15 إلى 35 سنة

وتقدم الدورة أون لاين عن طريق برنامج ms team