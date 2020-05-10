فض أسواق "الأحد" بقرى الشرقية للوقاية من كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه بالرغم من استجابة جموع الشعب المصري لدعوات الحكومة بعدم التواجد فى مناطق التجمعات، وقرارتها الحاسمة في الفترة الأخيرة، التى تهدف لتقليل الكثافة فى الأماكن التى تشهد هذه التجمعات، إلا أن البعض مازال لم يدرك خطورة ما وصلت إليه الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين بالبعد عن التجمعات والزحام وذلك أثناء تنفيذ حملات فض الأسواق والسويقات لافتاً إلى أن الهدف الرئيسى من تلك الحملات هو منع تجمع المواطنين بأعداد كبيرة لتجنيبهم العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحتهم وسلامة أبناءهم وذويهم من الفيروسات المعدية.

وفي هذا السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بفض سوق قرية نبتيت وسوق مدينة مشتول وسوق قرية المناصرة. وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سويقة كفر الباشا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وسويقة بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور.

وقامت مركز ومدينه بلبيس بفض أسواق ( البلاشون / غيته / أولاد مهنا بأولاد سيف) وسويقات فى كلا من (العدلية / بساتين بركات بقرية الطحاوية وحدة كفر أيوب) ومطاردة باعة الجائلين بالزوامل.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الأحد بعليوة نطاق الوحدة المحلية بسعود و سوق الأحد بسماكين الغرب و سوق الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق وسوق الأحد بقرية الناصرية و سويقة بعزبة الأربعين التابعة للوحدة المحلية بالقصبي شرق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بفض سويقة بالمدينة وسويقة بالوحدة المحلية بزور أبو الليل وسويقة الوحدة المحلية ببني حسن.وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بفض سويقة الحريري ومطاردة الباعة الجائلين.