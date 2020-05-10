توريد 488 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، بلغت 488 ألف 44 طن و783 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 25 ألف 838 طن و764 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس 462 الف 206 طن و19 كيلو قمح.

مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألف و822 فدان وأنه تم حصاد 348 ألف 353 فدان حتى الآن.

وتابع الدكتور ممدوح غراب مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.