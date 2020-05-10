الأورمان توزع 1050 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

تقوم جمعية الأورمان بالتعاون مع شركة حديد الجارحي بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في محافظة قنا.

وشمل التوزيع نجع أحمد سالم بمركز فرشوط، والشاورية وبهو والرئيسية ونجع العبادية ونجع الزيوحة وبهجورة والخضيرات وعزبة دنقل ونجع عيسي بمركز نجع حمادي.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية مستمرة فى توزيع كراتين المواد الغذائية فى محافظة قنا، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الاولى الرعاية والأكثر احتياجًا، إلى أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

وأكد أن عملية التوزيع تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.