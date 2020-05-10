"السجون السعودية" تستعيد حسابها على "تويتر" وتحذف تغريدات مسيئة

أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية اليوم، أن حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قد تعرض للاختراق، وأنه تم نشر عدد من التغريدات غير الصحيحة عبره.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أنه تمت استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعبرت المديرية عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، مؤكدة مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي.

وشددت المديرية السعودية، على أنها، ستقوم بمعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى هذا الاختراق بما يمنع تكراره.