عبد الغفار: المؤسسات تحتاج مع عودة الحياة لطبيعتها لبوابات تعقيم

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن بوابات التعقيم المتطورة التى ينتجها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أن عملية التعقيم من خلالها لاتستغرق ثواني وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا .

وأضاف أنه يجرى استخدام مواد مطهرة آمنه معتمدة تطابق المواصفات و تساعد فى القضاء على جميع أنواع البكتريا والفطريات والفيروسات، مشيراً إلى أن الرذاذ الناتج عن الرش آمن ويجف خلال ثوان بعد عبور الشخص للبوابة. وأوضح ان فكرة إنشاء بوابة التعقيم بدأت مع ظهور جائحة كورونا فى العالم حيث اتخذت الأكاديمية مجموعة من الإجراءات الاحترازية الحازمة الحاسمة وفى القلب منها تعقيم الموظفين والمترددين على الأكاديمية.

وقال : "بدأنا وقتها التفكير بالتعاون مع الزملاء في مجمع خدمة الصناعة فى تصنيع بوابة لتعقيم العاملين بالأكاديمية، قمنا بتشجيع الفكرة واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك حتى خرجت للنور ولاقت قبولا ونجاحا لافتا للنظر، مما دفعنا إلى اهداء عدد من بوابات التعقيم لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدينية فى مصر"، وقال إن الأكاديمية تقوم بذلك فى إطار دورها فى خدمة المجتمع فى مثل هذه الظروف . وأشار إلى أنه مع البدء فى التحرك لعودة مظاهر الحياة بمصر إلى طبيعتها ستحتاج المؤسسات والهيئات العديد من هذه البوابات للحفاظ علي صحة المواطنين .

وأكد على حرصه على متابعة أحوال الطلاب داخل الأكاديمية وذلك عبر مجموعة من تطبيقات وتقنيات التواصل بشبكة الإنترنت والاطمئنان على تحصيلهم الدراسي خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه رغم توقف الدراسة بأفرع الأكاديمية إلا أن التعليم مستمر أونلاين وبشكل تفاعلي.