قبل طرحها في العيد.. ضبط 80 ألف كرتونة ملبن وحلوى فاسدة بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، اليوم الأحد، من ضبط 80 ألف و28 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية، داخل مصنع بدائرة قسم أول طنطا، قبل طرحها بالأسواق استغلالا لبيعها بالتزامن قرب عيد الفطر.

وداهمت حملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، مصنعًا للسلع الغذائيةوالحلويات، بدائرة قسم أول طنطا، وتم ضبط 80028 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية " انتهاء يناير 2020".

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 786 جنح أول طنطا لسنة 2020، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.