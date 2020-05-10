"عزل ملوي" يحتفل بتعافي 14 مصابا بكورونا من 4 محافظات

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا اليوم الأحد، بخروج 14 مريض من محافظات الفيوم وقنا وبني سويف والمنيا بعد شفائهم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية ليصل عدد من تم شفائهم منذ افتتاح المستشفى في مارس الماضي إلى 149.

وكانت المستشفي قد احتفلت يوم الخميس الماضي بشفاء وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

من ناحية آخرى، بدأت مديرية الصحة بالمحافظة اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا لمدة ٔأسبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائٔية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.