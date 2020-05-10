عمر كمال عن تقليده لمحمد فؤاد: إتهام خاطئ.. وعندي إحساس حلو

رد عمر كمال مؤدي المهرجانات الشعبية على سؤال طرحته عليه المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، حيث قالت: "صوت حسن شاكوش ومجدي شطة أفضل بكتير من صوت عمر كمال".

وأجاب كمال: "والله هي أذواق، وأنا راجل مش مطرب ولا مغني أنا مؤدي على أدي وعندي إحساس حلو، وأنا مقلدتش محمد فؤاد خالص، وده إتهام خاطئ".

ويأتي البرنامج استكمالا لسلسلة برنامج شيخ الحارة الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، باستضافة عدد من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وطرح أسئلة مثيرة للجدل في حياة الضيوف.