9 إجراءات عامة لاستخدام الكهرباء حفاظا على حياتك.. تعرف عليها
كتب:
سلامة عامر
09:20 ص | الإثنين 11 مايو 2020
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 9 إجراءات ضمن إرشادات عامة لاستخدام الكهرباء حفاظا علي حياة المواطنين وهي:
- احرص على فصل الأجهزة الكهربائية قبل تنظيفها.
- لا تمرر الأسلاك الكهربية بجوار شتلات النباتات والزرع.
- احذر ملامسة أي أجزاء معدنية لمقابس الكهرباء.
- يجب فصل الغسالات والأفران الكهربائية قبل مغادرة المنزل.
-لا تقوم بتشغيل أي أجهزة كهربية عند حدوث تسرب لغازات أو أبخرة.
- احرص على شراء أجهزة كهربية معلومة المصدر ومضمونة.
- لا تستخدم الأسلاك المتفرعة كمصدر رئيسى فى التغذية.
- تأكد من تأريض المبانى التى تعمل بها حرصا على سلامتك.
- قم بفصل الأجهزة بالامساك بالفيشة ولا تحاول التكاسل وجذب سلك التغذية.
-لا تتردد في الاتصال بشركة التوزيع عند حدوث أي أعطال، فنحن فى خدمتك.