9 إجراءات عامة لاستخدام الكهرباء حفاظا على حياتك.. تعرف عليها

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 9 إجراءات ضمن إرشادات عامة لاستخدام الكهرباء حفاظا علي حياة المواطنين وهي:

- احرص على فصل الأجهزة الكهربائية قبل تنظيفها.

- لا تمرر الأسلاك الكهربية بجوار شتلات النباتات والزرع.

- احذر ملامسة أي أجزاء معدنية لمقابس الكهرباء.

- يجب فصل الغسالات والأفران الكهربائية قبل مغادرة المنزل.

-لا تقوم بتشغيل أي أجهزة كهربية عند حدوث تسرب لغازات أو أبخرة.

- احرص على شراء أجهزة كهربية معلومة المصدر ومضمونة.

- لا تستخدم الأسلاك المتفرعة كمصدر رئيسى فى التغذية.

- تأكد من تأريض المبانى التى تعمل بها حرصا على سلامتك.

- قم بفصل الأجهزة بالامساك بالفيشة ولا تحاول التكاسل وجذب سلك التغذية.

-لا تتردد في الاتصال بشركة التوزيع عند حدوث أي أعطال، فنحن فى خدمتك.