عمر كمال: أغنية قريبا مع شاكوش.. والدغيدي: شكلكم بتعملوا شو إعلامي

قال المطرب عمر كمال إنه مستعد للتعاون مرة أخرى مع حسن شاكوش وحمو بيكا رغم الخلاف الموجود بينهم.

وأكد كمال خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن لديه حسابات أخرى للعمل مشيرًا إلى أنه سيقدم عملا جديدا قريبا بالتعاون مع حسن شاكوش.

وردت الدغيدي عليه: "طب ليه شايلين في القلب لما انتوا بتشتغلوا مع بعض ولا شكلكم بتعملوا شو إعلامي" ليرد عليها كمال بأنه يعمل مع شاكوش طالما مصلحته تستلزم ذلك ويعمل مع أي شخص حتى لو كان عدوه على حد تعبيره.

واعترضت الدغيدي على لفظ "مسكته فلوس" مضيفة: "أنا شكلي هطلع من الحلقة دي بتكلم بطريقة المهرجانات من كتر ما استضفتكم".