عمر كمال: طول عمري شغال برة مصر.. وشبعان مش فارق معايا فلوس مهرجانات

رد عمر كمال مؤدي المهرجانات الشعبية، على سؤال طرحته عليه المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، حيث قالت "شخصية عمر كمال ما بين مطربي المهرجانات ضعيفة وبيرضى باللي هما يقولوا عليه، إيجابي ولا سلبي".

وقال كمال، "سلبي طبعا وأكبر دليل لو أنا شخصيتي ضعيفة وبرضى باللي هما بيقولوا عليه عمري ما دخلت الاستديو وغنيت حاجة غصب إن عني بالعكس أنا اللي بقولهم يغنوا إيه ويعملوا إيه وبفصل الجملة اللحنية، وأنا الاسم بتاعي مش غريب واسم شطة وبيكا وشاكوش كلها غريبة وده مش ضعف شخصية خالص".

وعن سؤال الدغيدي "ده مش ذكاء منك لو أنت داخل في المهرجان خلي اسمك غريب شبه مغني المهرجانات"، رد قائلا: "أنا إنسان بفكر وواخد دي عتبة لسكة تانية، وأغنية بنت الجيران دي مش مهرجان هما اللي سموه كده لكن أنا بقول سكر محلي محطوط على كريمة، دي أغنية ولحن بيتقال وفي تفعيلة وحروف مزيكا".

وتابع، "اللي يعرف يبقى مطرب رومانسي ويعرف يدخل المهرجانات وينجح، ده زودني شهرة ومش هقدر أقول فلوس لأن طول عمري عايش برة مصر وشغال وإنسان شبعان لا فارق معايا شغل ولا فلوس مهرجانات أو غيره وعندي إقامة في السعودية، دبي، البحرين، الخليج".