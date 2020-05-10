فيديو.. عمر كمال: حسن شاكوش عاوز يبعدني وياكل عيش لوحده

قال المطرب الشعبي عمر كمال، إن أغنيته مع حسن شاكوش "بنت الجيران" مجهوده وتعبه: "ده تعبي وشقايا وربنا كتبلي عيش معاه.. أنت ليه عاوز تجردني منها وعاوزين تنفوا نجاحي.. أنا ناجح وصوتي في الأغنية دي ولو مش بنكمل بعض مش هننجح وأنا مش لازق لحد على فكرة".

وأضاف كمال خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، "أنا اجتهدت وربنا كرمني معاه وربنا كتبلي لقمة عيش معاه.. لقمة عيش معاه.. ليه هو عاوز يبعدني؟.. ليه عاوز ياخد لقمة العيش لوحده؟".

وتابع كمال: "كنت عامل أغنية الغربة ونجحت نجاح كبير قبل بنت الجيران، أنا بقالي 13 سنة بتعب وبشقى، وكلنا على باب الله".