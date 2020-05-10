عمر كمال: اتوقفت من النقابة عشان كنت جدع مع شاكوش.. وهاني شاكر كان صح

علق عمر كمال مغني المهرجانات الشعبية، على تنازله عن أغنية "أبويا"، للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وقال كمال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس": "مكنتش منه يرد لي الجميل، هو قيمة كبيرة جدًا، وأتشرف إنه يقول اسمي، هو مش جميل، ولو جميل فإنه غنى لي لحني".

وحول قيام هاني شاكر، بسحب ترخيص الغناء من عمر كمال بسبب مقطع "خمور وحشيش"، في مهرجان "بنت الجيران"، قال الأخير: "ده حصل عشان أنا جدع ووقفت جنب صحبي، أنا مكنتش محطوط في قائمة المنع، أنا مقلتش خمور وحشيش، أنا طول عمري بغني حاجات كويسة".

وتابع: "لما حصلت المشكلة، اسمي متحطش، وشاكوش اسمه اتحط في قائمة المنع، وكلمني، لأني نقابي وهو مكنش نقابي، ورحت ووقفت جنبه، فاتاخدت في الرجلين، وقرار وقفنا من هاني شاكر كان صح".