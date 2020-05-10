إجراءات قاسية.. محافظ دمياط تكشف سر الوصول لـ"صفر" إصابات كورونا

علقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على خبر وصول المحافظة إلى صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأرجعت عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إلى الإجراءات الطبية القاسية التي اتبعتها المحافظة بعد تكاتف كافة الأجهزة المحلية والأمنية من أجل احتواء الفيروس والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن المحافظة كانت تعد من المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت عوض أن الإجراءات التي اتبعتها المحافظة كانت أمنية وطبية معاً، لافتة إلى أن فرق الرصد ومكافحة العدوى، كانت تتعامل مع المصابين والمخالطين المباشرين وغير المباشرين أيضاً: "حال ظهور إصابة واحدة في أي مصنع يتم غلقه تماماً لمدة 14 يوماً ويتم وضع المخالطين تحت الحجر الصحي.. ونضع فرد أمن على منزل كل مخالط".

وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة اتبعت إجراء غلق لكافة الفنادق والشواطئ والمتنزهات لعدة أشهر، مع استمرار التوعية للمواطنين حتى بعد الوصول إلى صفر إصابات، حتى لا تحدث حالة من حالات الاترداد.