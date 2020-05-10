شعبة المستلزمات الطبية: نحتاج وضع مواصفات قياسية للكمامات القماش

قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن حجم إنتاج مصر من الكمامات كان 250 ألف كمامة يوميا، قبل الجائحة وبعدها ومع مضاعفة خطوط الإنتاج، وصلت إلى معدل يومي 750 ألف كمامة، ومتوقع خلال أيام أن تصل إلى مليون كمامة يوميا.

وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أنه يجب أن تعلم الناس جيدا أن الكمامات الطبية ليست وقائية بنسبة 100% تجاه الفيروس، حيث أنها فقط تقلل فرص انتقال الرذاذ المسبب الرئيسي للعدوى.

وكشف عزت أن مركز رصد الأوبئة الامريكي أوصى مؤخرا بارتداء الأقنعة المصنوعة من القماش، لأنها أوقع من الناحية الاقتصادية، مطالبا الدولة بإصدار مواصفات فنية وصحية ملزمة للكمامات القماش، وإتاحة تصنيعها عبر المصانع المختلفة، مشيرا إلى أن مصانع بدأت ذلك، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك مواصفات ملزمة.

وأوضح عزت أن الكمامة الزرقاء الخاصة بالجراحات أصبحت تباع بدون فلتر بعد ارتفاع سعر الطن من المادة الخام للفلتر إلى 3000 دولار للطن، وبالتالي تتجنب المصانع اللجوء لتصنيعها لأن سعر تكلفها سيصير باهظا وبالتالي نحتاج لمواصفات صحية وعلمية وفنية للكمامة القماش، ومن ثم تصبح متاحة اقتصاديا لكل أفراد الشعب، خاصة أنها ستكون ثقافة لفترة طويلة، مشيرا أن انتقال الفيروس يكون عبر رذاذ الكلام والسعال، وغيرها ومن ثم الكمامة القماش ستكون مانعه للانتقال خاصة مع تطبيق التباعد الاجتماعي.