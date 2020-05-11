تتضمن 70 ألف كاشف.. تفاصيل هدية الشعب الصيني لمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، عن استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الثانية هدية من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" في نقاط تفاصيل الشحنة.

- الشحنة الثانية المقدمة من دولة الصين تزن 4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا.

- 10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

- هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر، من أصل 3 دفعات خصصتها الحكومة الصينية لجمهورية مصر العربية.

- جرى استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي، وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيجرى استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

- مؤسسة المجتمع المدني الصينية "علي بابا" أهدت أيضا وزارة الصحة والسكان، شحنة مساعدات طبية تبلغ 4,7 أطنان من المستلزمات الطبية والوقائية، وجار الانتهاء من إجراءات استلامها.

- أشار السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، إلى أنه سيجرى إرسال دفعة ثالثة من المساعدات أكبر حجما من الدفعتين السابقتين، التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي، محملة برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.