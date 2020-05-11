جبال الفيروز بوادي الوشواشي في جنوب سيناء تجذب السائحين من مختلف دول العالم

تتميز محافظة جنوب سيناء، بالعديد من المناطق السياحية الخلابة التي جعلتها من أهم المحافظات السياحية في مصر، وتجذب الكثير من السائحين من هواة حب المغامرة داخل الصحراء.

قال إسلام نبيل، رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن وادي "الوشواشي" بجنوب سيناء يعد من أهم المناطق السياحية الفريدة ليس على مستوى جنوب سيناء فقط، بل على مستوى العالم، هذا الوادي الذي تحيطه جبال الفيروز والجرانيت من كل جانب، وتجتمع فيه جمال الطبيعة ونقاء الهواء الساحر، لذلك يحرص ألاف السائحين من مختلف جنسيات العالم على زيارته سنويًا.

وأكد أن الوادى يقع على بعد 15 كيلو متر من مدينة نويبع اتجاه مدينة طابا بالقرب من منطقة "راس شيطان"، ويقع الوادي جغرافيًا في نطاق محمية أبو جالوم التي تحتوي على أنظمة بيئية متنوعة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي يمكن الاستمتاع بها.

وأوضح رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة، أن وادي "الوشواشي" يقع فوق الجبل صانعًا مسبحًا طبيعيًا، بعمق 6 أمتار بمساحة 500 متر مربع بفعل الطبيعة نتيجة سقوط الأمطار والسيول في فصل الشتاء عبر آلاف السنين، وتتميز مياه الوادي بدفئها بسبب أحجار الجرانيت حيث يحيط الوادي جبال الفيروز والجرانيت، وهذا المسبح يفضل السائحين المترددين على الوادي من مختلف أنحاء العالم السباحة فيه والاستمتاع بمياه الدافئة.

وأضاف أن الوادي يضم ثلاثة عيون للمياه العذبة ويستغرق الوصول للعين الأولى حوالي ساعة ونصف من التسلق ويصل السائحين للعينين الثانية والثالثة من خلال السباحة في العين الأولى، وتتميز مياهه بشدة نقائها وعذوبتها وشفافيتها وتسمى العين الأخيرة "البحيرة الخضراء" وذلك نسبة إلى اللون الأخضر الذي اكتسبته من أحجار الجرانيت المحيطة بالبحيرة.

وأشار إلى أن جبال الفيروز بالوادي يصل ارتفاعها ما بين 100 إلى 150 متر، كما يعد الوادي منطقة سفاري رائعة خيالية تحيطها من كل جانب جبال الفيروز والجرانيت التي تكونت بينها تلك البحيرات الرائعة.