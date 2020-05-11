محافظ دمياط: نجري اختبارات كورونا بشكل مستمر للأطقم الطبية

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن عدد مصابي فيروس كورونا اليوم حالتان، والأمس كانت حالة واحدة فقط، وأول أمس كانت صفر وأول أول أمس صفر أيضا، شارحة أن من الأسبوع الرابع لتواجد الفيروس في مصر 11.5% من الإصابات الإجمالية، ويوم 5 و6 مايو وصلنا لزيرو إصابات في المحافظة.

وشرحت عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنها اتبعت خطوات بسيطة للسيطرة على كورونا في المحافظة: "أول حاجة عملنا منظومة عمل جماعي من الصحة والأمن والتضامن الاجتماعي، وفريق الرصد وفريق مكافحة العدوى هما الأهم".

وأضافت: "نتتبع الحالات ومخالطيهم المباشرين والغير مباشرين وكل من يتعامل معه خلال الـ14 يوم التي تسبق اكتشاف الإصابة، ويجرى تتبع مخالطين الحالة بدقة كبيرة، وعملنا قاعدة بيانات وبدأنا نشوف الحالات اللي بتيجي ومصدر الإصابة".

وأكدت عوض أن العدوى بالمحافظة بدأت بمريضين وبدأت الشجرة تتفرع من المخالطين لهما، وجرى العزل للأسر التي توصلنا لهم للسيطرة على المرض، لافتة إلى أنها تجري اختبارات للفرق الطبية باستمرار للحفاظ عليهم، بالإضافة للتدريب المستمر للقطاع الطبي بالمستشفيات.