حملات توعية للمواطنين بالشرقية حول سبل مكافحة فيروس كورونا

قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية صحة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارات الصحية التابعة للمديرية، بتنفيذ برامج توعوية للمواطنين بالمحافظة، لتوعيتهم بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، والتوعية بتأجيل الحمل والإنجاب خلال الفترة الحالية، ووضع ملصقات توعوية عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين بمحافظة الشرقية.

قام فريق الإعلام والعلاقات العامة والثقافة الصحية والرائدات الريفيات بالإدارات الصحية بكل من "الحسينية، والزقازيق، ومشتول السوق، وفاقوس، والإبراهيمية، وأولاد صقر"، بتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، لزيادة وعي السيدات بتأجيل الحمل والإنجاب نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، لعدم توافر المعلومات الكافية عن مدي تأثير الفيروس على السيدات الحوامل، نظرا لكونهن الأكثر عرضة للإصابة المعدية، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي لضعف الجهاز المناعي، حيث يتم توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والتي تكفي لمدة ثلاث أشهر، لتجنب الزحام والتجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، نظرا للظروف الراهنة، كما تم التعريف بمفهوم تنظيم الأسرة، ومدى أهميتها للأم والطفل والأسرة والمجتمع.

وتم التأكيد علي أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، تحت شعار "خليك بالبيت"، "خليك إيجابي"، من أجل التصدى للفيروس، والحد من انتشارة، وذلك مع العاملين بالمصالح الحكومية، والمترددين علي الوحدات الصحية، وأثناء الزيارات المنزلية، حيث يتم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما يتم التأكيد علي أهمية النظافة العامة، والشخصية، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 9 ماء إلى 1 كلور بتركيز 5% ، والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين .