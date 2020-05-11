فيديو.. محافظ الشرقية: 116 منزلا معزولا صحيا بالزقازيق

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عدد المصابين بمحافظة الشرقية 16 مصابا بفيروس كورونا، كاشفا أن يوم 6 مايو سجل رقم مرعب، وأن أكبر كثافة للعمال والمصانع في العاشر من رمضان، وبلبيس بها منطقتين صناعيتين، ولكن الكثافة الأعلى في العاشر من رمضان.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مدينة الزقازيق تشهد الإصابات الأعلى بالمحافظة، حيث سجلت 75 حالة كورونا وبها 1.6 مليون شخص وتليها بلبيس الأعلى في عدد الإصابات، مشددا على أن مخالطي المصابين جرى حظرهم ومتابعتهم، ولا توجد مدينة بأكملها مغلقة، ولكن محافظة الزقازيق بها 116 منزلا معزولا صحيا.

وتابع غراب أن كل الحالات المصابة من المناطق الصناعية كانت من مصانع العاشر من رمضان.