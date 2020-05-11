مقتل جنود إيرانيين في حادث قصف بالخطأ بين سفينتين حربيتين إيرانيتين

أشارت وسائل إعلام، إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث قصف بالخطأ بين سفينتين حربيتين إيرانيتين في مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك"جرى خلال في مناورة في مياه بحر عمان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، جرى استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران، أمس الأحد.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يجرى الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

جدير بالذكر، أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.