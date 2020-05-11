2 في الصندوق الحلقة 20: "الدوعكي" يعترف بهوية والد "شوقي وزيكا"

تبدأ أحداث الحلقة العشرين من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، برفض عباسي "محمود البزاوي" نائب الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد" الاستجابة لعائلته والانقلاب على حكم شقيقه في أثناء غيابه.

ويُجري شوقة "حمدي الميرغني" وزيكا "أوس أوس" زيارة سريعة لصديقهما بولة "إبرام سمير" ليخبراه أنهما عزما السفر إلى المغرب مع الراقصة سونيا "رحاب الجمل"، ويقوما بإعطائه مبلغ من المال لإيصاله لوالدتهما، ويطلبا منه أن يطمئنها عليهما وألا يخبرها بقصة سفرهما.

وفي مشهد مؤثر، يقرر ممادو أن يذهب بنفسه إلى دوعكي "صلاح عبدالله" ويتوسل إليه أن يخبره الحقيقة بشأن شوقي وزيكا، وهل هم أولاده فعلا أم أنّهم أولاد ممادو، ليعترف الدوعكي بأنهّم ليسوا أولاده، وإنّما وجدهما أمام سفارة زامبيزي منذ 25 عامًا وقرر تربيتهما والاعتناء بهما هو وزوجته رسمية "انتصار" خاصةّ وأنّهم حُرما الإنجاب.

وبعد اعتراف الدوعكي يقرر ممادو أن يصرف له مكافأة قدرها 100 ألف دولار، ويبدأ في رحلة بحث عنهما بعد إخباره بأنّه لا يعرف مكانهما، ويطلب منه إبلاغه إذا علم عنهما شيئًا.

ويذهب بوّلة إلى رسمية ليُعطيها الأموال التي تركها لها أبنائها، وبسؤالها عنهما؛ يُقر الأول بقصة سفرهما إلى المغرب، فتسرع رسمية إلى زوجها تستنجد به، فيقوم الأخير بالاتصال بممادو ليخبره بالأمر.

وأثناء رحلة بحث عن شوقة وزيكا بالقاهرة، يظهر الاثنان بالمطار ويقوما بإنهاء إجراءات سفرهما إلى المغرب مع الراقصة سونيا من خلال جوازات سفر بأسماء مزورة.

وتنتهي أحداث الحلقة بقرار المعلم دوعكي تخليه عن رئاسة "رابطة الزبّالين" وذلك بسبب المشاكل التي حدثت له منذ توليه إدارتها.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.