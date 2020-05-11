اختطاف مراد وإنقاذ زمارة.. في الحلقة 18 من مسلسل ولاد إمبابة

مكالمة مفاجئة جاءت لـ"مراد" أحمد منير، تفيد بأن شقيقه "زمارة" مصطفى أبو سريع، مريض في أحد المستشفيات، تجعله يذهب مسرعًا للاطمئنان عليه قبل أن يكتشف أنه فخ من العصابة للإيقاع به، في بداية الحلقة الـ18 من مسلسل ولاد إمبابة.

قلق أشقاء "زمارة" دفعهم للبحث عنه، وبعد يأسهم، ذهبوا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفائه، وسرعان ما ربط الضابط بين عدم ظهوره واختفائه نجله العالم الشهير "مراد".

فكر "مراد" في حيلة يخدع بها الخاطفين واتفق مع "زمارة" عليها، قبل أن يشترط على الخاطفين أن يطلقوا سراح شقيقه ليحضر لهم الـ"فلاشة"، وهو ما فعله ليحضر لهم خطة محكمة لإيقاعهم، بعدما حضر إخوته "عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، وانقذاه في الوقت الأخير، ليبدأو في الخطوة التالية بإنقاذ مكرم.

وتدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.