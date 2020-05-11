الحلقة 17 من مسلسل فلانتينو.. اكتشاف دلال عبدالعزيز لشراء زوجها فيلا

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، ويصنف بأنه عمل في إطار الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة السابعة عشرة من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 17 من مسلسل فلانتينو حول قيام عادل إمام بالرقص مع زوجته بالمسلسل داليا البحيري على مهرجان "شقلطوني في بحر بيرة"، حيث عاتبته داليا على غيابه ليعدها بذهابه لها ليلا طالبا منها تحضير "فلاشة" حمو بيكا للسهر والرقص عليها وهو ما حدث بالفعل.

كما شهدت الحلقة عودة "سامح" طليق وفاء صادق بعد غياب 7 سنوات ليقنعها بأن غيابه كان لصالحها خوفا عليها من القتل بسبب تورطه في غسيل أموال وهو ما جعله يطلقها غيابيا ويهرب خارج البلاد.

واختتمت الحلقة على اكتشاف دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام الأولى ووالده أولاده، شراءه فيلا جديدة، ولكنها لم تخبره باكتشافها الأمر لتطلبه لمرافقتها لمشوار وتأخذه على عنوان فيلته الجديدة، وهو ما جعله يشعر بأنها علمت بأمر زواجه من داليا البحيري.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.