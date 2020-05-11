الرافعي يرد على اتهامه بتبني أفكار متطرفة بعد مشاركته في "الاختيار"

قال الفنان أحمد الرافعي، إن الهجوم الذي لاقاه بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" وتبنيه أفكارا متطرفة وانتماءه لتيارات إسلامية ليس لشخصيته وإنما لشخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي، "خلينا ننسى أحمد الرافعي خالص لأني واحد من الناس اللي نزلت من بيوتها تشتغل علشان تحكي حكاية الأسطورة اللي أهم مننا كلنا وكل اللغط اللي زي ما هيبدأ هينتهي ومش هيكون له قيمة".

وأضاف الرافعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن "الحكاية منسي ولازم توجع ناس كتير من اللي مبيحبوش البلد دي ولكن خلينا مانذكرش أسماء أو تفاصيل لكن نقول مبروك علينا وعلى مصر كلها ومبروك عليا أن ربنا كرمني أن يتحط اسمي على حكاية الأسطورة أحمد منسي".

وتابع، أن "علشان الحكاية تخص منسي فلو التشكيك مجاش في أحمد الرافعي هتيجي في غيره"، لافتاً إلى أن مصر بشخصيتها وتدينها وفهمها للدين الوسطي هناك طريقان منحرفان ومتطرفان عن الطريق الوسطي والذي تمثله مؤسستنا الرسمية الأزهر الشريف، طريق يتطرف أقصى اليمين ونحن نعرفه الذين حملوا على أهلهم السلاح وغيره من التكفيريين ومن شبههم والآخر أقصى اليسار الذين يفاجئوننا كل يوم أنهم أكثر تطرفا من التكفيريين ويدعون أنهم يناشدون ويطالبون بحرية الرأي ويمارسون الإرهاب على أي شخص لمجرد أنه يكتب شيئا على صفحته الشخصية ولم يؤذِ فيها أي أحد، وأنهم من الممكن أن يأخذوا أي كلام لأي شخص ويضخموه.